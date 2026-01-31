circle x black
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video

31 gennaio 2026 | 13.56
Redazione Adnkronos
"Un'ottima possibilità per confrontarci, evidente che nelcentrosinistra serva una nuova forza politica popolare,riformista, civica, fatta di amministratori, di persone che sono abituate a risolvere i problemi degli italiani e degli italiani. Questo è un tesoro enorme che deve aiutare in maniera decisiva a creare un'alternativa al governo Meloni. Con Progetto Civico stiamo lavorando proprio su questo”. Lo dice Alessandro Onorato, assessore capitino e promotore di Progetto Civico Italia, alla convention Primavera di Vincenzo Spadafora a Roma con la sindaca di Genova, Silvia Salis, quello di Milano Beppe Sala, Maria Elena Boschi di IV, Ernesto Maria Ruffini.

