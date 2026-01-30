circle x black
Cerca nel sito
 

Bella Ciao e occupazione della sala stampa, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video

30 gennaio 2026 | 12.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bella Ciao, Fischia il Vento, occupazione della sala stampa della Camera. E' questa la protesta delle opposizioni che oggi ha di fatto impedito lo svolgimento della conferenza sulla Remigrazione ospitata dal leghista Fruguele con la partecipazione di esponenti dell'estrema destra, da Forza Nuova a Casapound. Tra alta tensione e copie della Costituzione in mostra, Pd, Avs e M5S hanno ottenuto la sospensione di tutte le conferenze stampa a Montecitorio per la giornata di oggi per "motivi di ordine pubblico".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
camera dei deputati remigrazione camera remigrazione camera proteste
Vedi anche
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video
News to go
Dirigenti pubblici senza concorso, ok della Camera
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"
News to go
Franco svizzero vola ai massimi da oltre 10 anni
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza