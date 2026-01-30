circle x black
Convegno remigrazione alla Camera, opposizioni occupano sala stampa e cantano Bella Ciao

La protesta di Pd, M5S e Avs dopo l'appello per fermare lo "scempio" di "aprire le porte del Parlamento a nazisti e fascisti". Sospese tutte le conferenze stampa: "Non ci sono le condizioni"

La protesta in sala stampa alla Camera
La protesta in sala stampa alla Camera
30 gennaio 2026 | 11.22
Redazione Adnkronos
Deputati del Pd, M5S e Avs hanno occupato oggi la sala stampa per impedire la conferenza stampa sulla remigrazione, intonando Bella Ciao. Alcuni, come il senatore del Pd Filippo Sensi, hanno mostrato una copia della Costituzione. In apertura di seduta, l'opposizione aveva lanciato un appello in extremis alla presidenza della Camera perché intervenisse per fermare lo ''scempio'' di ''aprire le porte del parlamento a nazisti e fascisti''.

Per “motivi di ordine pubblico” sono state quindi sospese le conferenza stampa previste in sala stampa alla Camera, compresa quella sulla remigrazione delle 11.30. “Non ci sono le condizioni per tenere una conferenza stampa”, è stato spiegato ai presenti. I deputati delle opposizioni che hanno occupato la sala e quelli promotori della conferenza sulla remigrazione sono però rimasti all’interno della sala.

