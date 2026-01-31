circle x black
Cerca nel sito
 

Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video

31 gennaio 2026 | 17.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Diverse esplosioni sono state segnalate in varie regioni dell'Iran, mentre crescono le tensioni nella regione del Golfo Persico. Nella città portuale di Bandar Abbas, secondo l’agenzia Tasnim vicina ai Guardiani della Rivoluzione, un uomo è morto e 14 persone sono state ferite nell'esplosione di un edificio. Testimoni hanno inoltre riferito di almeno un’esplosione nei pressi della capitale Teheran. Nel sud-ovest, nella città di Ahvaz, un’esplosione di gas ha provocato la morte di quattro persone, secondo l’agenzia online Nur News.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran oggi iran esplosioni iran news oggi iran cosa succede
Vedi anche
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video
News to go
Dirigenti pubblici senza concorso, ok della Camera
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza