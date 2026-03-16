Idf: operazione che "rientra nell'ambito degli sforzi volti a stabilire una difesa avanzata". A Dubai stanno gradualmente riprendendo i voli all'aeroporto dopo che un "incidente legato a un drone" ha provocato un incendio in un deposito di carburante nelle vicinanze

Israele ha lanciato un'operazione di terra in Libano oggi, lunedì 16 marzo. Il portavoce delle Forze di Difesa israeliane ha annunciato ufficialmente l'avvio di un'operazione di terra mirata nel Libano meridionale che "rientra nell'ambito degli sforzi volti a stabilire una difesa avanzata, che comprende la distruzione delle infrastrutture terroristiche e l'eliminazione dei terroristi operanti nella zona, al fine di rimuovere le minacce e creare un ulteriore cuscinetto di sicurezza per i residenti del nord", si legge nella dichiarazione.

Intanto stanno gradualmente riprendendo i voli all'aeroporto di Dubai. Lo ha reso noto il gestore aeroportuale, dopo che un "incidente legato a un drone" ha provocato un incendio in un deposito di carburante nelle vicinanze (IL VIDEO), mentre l'Iran continua i suoi attacchi nel Golfo. "I voli da e per DXB stanno gradualmente riprendendo verso destinazioni selezionate, dopo la sospensione temporanea attuata come misura precauzionale", ha dichiarato Dubai Airports in un comunicato stampa.