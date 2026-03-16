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Israele lancia operazione di terra in Libano. Aut aut di Trump alla Nato - La diretta

Idf: operazione che "rientra nell'ambito degli sforzi volti a stabilire una difesa avanzata". A Dubai stanno gradualmente riprendendo i voli all'aeroporto dopo che un "incidente legato a un drone" ha provocato un incendio in un deposito di carburante nelle vicinanze

Tank israeliani - (Afp)
Tank israeliani - (Afp)
16 marzo 2026 | 08.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Israele ha lanciato un'operazione di terra in Libano oggi, lunedì 16 marzo. Il portavoce delle Forze di Difesa israeliane ha annunciato ufficialmente l'avvio di un'operazione di terra mirata nel Libano meridionale che "rientra nell'ambito degli sforzi volti a stabilire una difesa avanzata, che comprende la distruzione delle infrastrutture terroristiche e l'eliminazione dei terroristi operanti nella zona, al fine di rimuovere le minacce e creare un ulteriore cuscinetto di sicurezza per i residenti del nord", si legge nella dichiarazione.

Intanto stanno gradualmente riprendendo i voli all'aeroporto di Dubai. Lo ha reso noto il gestore aeroportuale, dopo che un "incidente legato a un drone" ha provocato un incendio in un deposito di carburante nelle vicinanze (IL VIDEO), mentre l'Iran continua i suoi attacchi nel Golfo. "I voli da e per DXB stanno gradualmente riprendendo verso destinazioni selezionate, dopo la sospensione temporanea attuata come misura precauzionale", ha dichiarato Dubai Airports in un comunicato stampa.

Intanto Donald Trump ha lanciato un aut aut alla Nato. Il presidente Usa esige infatti l'aiuto della Nato per liberare lo Stretto di Hormuz e avverte gli alleati, chiamati di fatto a recitare un ruolo di primo piano nella guerra in Iran. Se non verranno inviate navi per proteggere le petroliere, minacciate da Teheran con la conseguente paralisi del commercio di greggio e l'impennata dei prezzi, la Nato va incontro ad un "futuro pessimo".

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guerra iran israele libano israele libano operazione terra iran trump stretto hormuz
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