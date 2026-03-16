circle x black
Cerca nel sito
 

"Su ex villa del tesoriere della Banda della Magliana non ci fermiamo, si torna a scavare": parla il prefetto di Roma

Lamberto Giannini all'Adnkronos: "Al più tardi venerdì gli scavi nella Casa del Jazz. Questa volta si procederà con l'unità specializzata dei vigili del fuoco"

Roma, carabinieri e polizia alla Casa del Jazz durante gli scavi - Fotogramma /Ipa
Roma, carabinieri e polizia alla Casa del Jazz durante gli scavi - Fotogramma /Ipa
16 marzo 2026 | 20.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Riprendanno giovedì, al più tardi venerdì, gli scavi nella Casa del Jazz. Questa volta si procederà con l'unità specializzata dei vigili del fuoco, proprio perché la terra franata è tanta e si dovrà procedere dal basso, tutto a mano". Lo rende noto all'Adnkronos il prefetto di Roma, Lamberto Giannini. "Non ci fermiamo - conferma - Dopo il ritrovamento del muretto, abbiamo proseguito fino al fondo della galleria, dove ci siamo trovati di fronte alla frana. Da capire, ora, cosa c'è oltre. Dove forse, all'epoca, non si è mai andati".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
scavi casa del jazz casa del jazz casa del jazz roma banda della magliana
Vedi anche
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza