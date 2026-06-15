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Iran-Usa, Meloni: "Occasione di pace che va colta, pronti ad accompagnare piena riapertura Hormuz"

La premier: "L'Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. Grazie a mediatori, ora cessino ostilità in Libano"

Giorgia Meloni - Fotogramma /Ipa
Giorgia Meloni - Fotogramma /Ipa
15 giugno 2026 | 08.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nella notte abbiamo già espresso, insieme a Francia, Germania e Regno Unito, il nostro forte apprezzamento per il memorandum d’intesa siglato da Stati Uniti e Iran nelle scorse ore. Un grazie sentito va a tutti i mediatori, e in particolare al Qatar e al Pakistan, che hanno reso possibile questa intesa. Si tratta di un’occasione di pace che va colta". A dirlo è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando l'accordo tra Usa e Iran.

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"L’Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. I principi sono chiari: l’Iran - continua la premier - non può dotarsi dell’arma nucleare e la libertà di navigazione deve essere garantita. Siamo pronti, insieme agli altri partner e fermo restando la necessaria autorizzazione parlamentare, a contribuire a una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello Stretto di Hormuz".

Ora, secondo Meloni, è necessario "che le ostilità cessino anche in Libano, dove l’Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese".

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