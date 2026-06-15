circle x black
Cerca nel sito
 

Ondata di raid russi sull'Ucraina, 9 morti e gravi danni a monastero patrimonio Unesco

Almeno nove morti nella capitale e a Kharkiv. Secondo la Russia, a danneggiare il monastero di Kyiv-Pechersk Lavra un missile Patriot 'scaduto' in dotazione a Kiev

I danni al monastero di Kyiv-Pechersk Lavra in Ucraina - Afp
I danni al monastero di Kyiv-Pechersk Lavra in Ucraina - Afp
15 giugno 2026 | 11.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un'ondata di attacchi russi ha colpito nella notte l'Ucraina provocando almeno nove morti, quattro a Kiev e cinque a Kharkiv. A renderlo noto sono le autorità ucraine. "Purtroppo, il numero dei morti sale a quattro", ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kiev, Timour Tkatchenko, dopo aver comunicato una prima cifra di due vittime. Poche ore prima, il ministro dell'Interno Igor Klymenko aveva riferito che "cinque soccorritori dei servizi di emergenza statali (erano) stati uccisi mentre combattevano gli incendi" a Kharkiv.

CTA

La Russia ha poi confermato di aver condotto un "attacco massiccio" contro siti dell'industria militare a Kiev, aggiungendo che obiettivi militari sono stati colpiti a Kharkiv e a Dnipro.

Intanto, in seguito all'attacco, il monastero di Kyiv-Pechersk Lavra in Ucraina, fondato nel 1050 e patrimonio dell'Unesco, ha subìto gravi danni, hanno riferito le autorità locali. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha aggiunto che l'attacco ha danneggiato le linee elettriche e ha lasciato 140.000 residenti della capitale senza corrente oltre ad aver provocato 20 feriti.

Mosca ha tuttavia negato di aver bersagliato lo storico monastero, affermando che il sito è stato invece colpito da un missile di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. "Secondo rapporti confermati, il complesso della di Kiev Pechersk Lavra è stato colpito da un missile del sistema missilistico antiaereo americano Patriot. Una delle ragioni del malfunzionamento del sistema potrebbe essere stata che i paesi occidentali hanno fornito al regime di Kiev missili 'scaduti'", ha dichiarato il ministero della Difesa russo in un comunicato.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guerra ucraina russia russia guerra ucraina guerra ucraina news
Vedi anche
Erri De Luca: "Polemiche su Eskhol Nevo? Non si boicottano gli scrittori, si boicottano i governi"
News to go
Medico a Roma paziente a Pechino, eseguito con successo intervento in telechirurgia robotica
Mazzi: "Stagione turistica si preannuncia buona"
Editoria, Tajani: "Garantire sempre libertà espressione e di pensiero"
Conte: "Meloni ha trovato stabilità grazie a poteri forti"
News to go
Intelligenza artificiale si prende internet, genera più traffico dell'uomo
Taormina Film Festival, l'edizione 72 si chiude con Michele Placido e Franco Nero: videoselfie dall'inviata
Russell Crowe cita Ultimo nel discorso per il premio alla Carriera al Taormina Film Festival - Video
Ex Ilva, Urso: "Sequestro altoforno anomalia, già oltre 2 mld danni"
Lollobrigida: "Vannacci? Si è tirato lui fuori da centrodestra" - Video
Legge elettorale, Decaro: "Sì a preferenze, importanti per cittadini"
News to go
Patrimoni e successioni, l'indicazione Ue e la proposta di legge popolare


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza