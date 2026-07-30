Fiamme e paura all'Equilino, dove nella tarda serata di ieri si è verificato un incendio allo Spin Time di Roma. Dalle verifiche tecniche dei Vigili del Fuoco, lo stabile è poi risultato pericoloso, con le persone che sono state evacuate e messe in sicurezza ed è stata prestata assistenza sanitaria. Attivata anche la Protezione civile. La polizia è sul posto per presidiare l'area.

"Quanto accaduto questa notte allo Spin Time rappresenta l'ennesimo, gravissimo campanello d'allarme che non può più essere ignorato. Da anni seguo questa vicenda, denunciando una situazione di illegalità troppo spesso minimizzata o addirittura giustificata.Parliamo di un immobile occupato abusivamente, sottratto da anni a qualsiasi ordinario controllo", ha commentato il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca.

"Non si può attendere la tragedia prima di intervenire: questi immobili devono essere definitivamente sgomberati perché non è più accettabile che, nel 2026, esistano ancora aree di illegalità diffuse di fatto tutelate e sostenute dalle istituzioni - afferma - Ringrazio i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine per il tempestivo intervento che ha evitato conseguenze ancora più gravi ma ora non esistono più alibi: chiedo al prefetto e a tutte le autorità competenti di procedere immediatamente allo sgombero dello Spin Time, ripristinando la legalità e garantendo, nel rispetto delle norme, adeguata assistenza alle persone realmente fragili".