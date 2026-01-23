Fumo, al via campagna per aumentare di 5 euro prezzo sigarette: obiettivo 50mila firme
Iniziativa promossa da Aiom, Fondazione Airc e Fondazione Veronesi. L'appello: "Chiediamo ai cittadini di aderire, è una battaglia di civiltà"
Iniziativa promossa da Aiom, Fondazione Airc e Fondazione Veronesi. L'appello: "Chiediamo ai cittadini di aderire, è una battaglia di civiltà"
'Non è solo associato ad una percentuale purtroppo alta di tumori ma anche a malattie cardiovascolari o respiratorie'
"Proposta di legge d'iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo dei prodotti da fumo e da inalazione di nicotina è un atto di civiltà"
Al via da oggi la raccolta firme per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette, iniziativa promossa da Aiom, Fondazione Airc e Fondazione Veronesi
"Non fumare è sicuramente un investimento in salute. Tenendo poi conto della latenza tra il fumo e le malattie ad esso correlate bisogna investire già da giovani sulla tutela della propria salute. Il messaggio che vogliamo dare con questa proposta di legge riguarda quindi anche i più giovani, non a c...
"Nonostante le norme più restrittive che abbiamo messo in atto negli ultimi anni e le varie campagne antifumo, ancora oggi in Italia circa un quarto della popolazione adulta fuma. Il tumore polmonare resta la prima causa di morte negli uomini ed è in aumento nelle donne". Lo ha detto Giulia Veronesi,...