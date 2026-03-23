No verso la netta vittoria nel referendum sulla riforma della giustizia: il No è al 53,84% mentre il Sì e al 46,16% secondo i dati disponibili sul sito Eligendo del Viminale , quando sono state scrutinate 56.524 sezioni su 61.533.

"Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia", il commento della premier Giorgia Meloni mentre si va verso la chiusura dello scrutinio.