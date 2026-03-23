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Referendum giustizia, risultati: No verso vittoria al 53,84%. Meloni: "Italiani hanno deciso, rispettiamo decisione" - La diretta

Affluenza superiore al 58%

Manifestazione in piazza per il No al referendum sulla giustizia - Fotogramma /Ipa
Manifestazione in piazza per il No al referendum sulla giustizia - Fotogramma /Ipa
23 marzo 2026 | 14.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

No verso la netta vittoria nel referendum sulla riforma della giustizia: il No è al 53,84% mentre il Sì e al 46,16% secondo i dati disponibili sul sito Eligendo del Viminale, quando sono state scrutinate 56.524 sezioni su 61.533.

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"Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia", il commento della premier Giorgia Meloni mentre si va verso la chiusura dello scrutinio.

"Prendo atto con rispetto della decisione del popolo sovrano", il commento del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

L'affluenza, secondo i dati del Viminale ancora non definitivi, supera il 58%.

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