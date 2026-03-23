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Bari, bimba di 2 anni aggredita e ferita al volto da pitbull del vicino

La piccola, subito operata, è ricoverata nel reparto di chirurgia plastica e sottoposta a terapia antibiotica

Pitbull - Fotogramma /Ipa
Pitbull - Fotogramma /Ipa
23 marzo 2026 | 21.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paura in provincia di Bari dove una bambina di due anni è stata aggredita ieri dal pitbull del vicino di casa sfuggito al controllo, riportando ferite al volto.

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L'aggressione è avvenuta ad Acquaviva delle Fonti, la piccola è poi stata portata in ospedale al Policlinico del capoluogo pugliese e qui subito operata e le feritesuturate. La bimba non è in pericolo di vita.

Al momento la piccola è ricoverata con la mamma (per l'assistenza) nel reparto di chirurgia plastica e sottoposta a terapia antibiotica. Il cane è di proprietà di un vicino di casa: l'animale è sfuggito per un attimo a quest'ultimo, che era presente al momento dell'aggressione. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.

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aggressione pitbull aggressione bimba pitbull pitbull morde bimba bari
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