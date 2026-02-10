circle x black
Luca Argentero: “Ecco come mi sono trasformato per 'Motorvalley'” - Video

10 febbraio 2026 | 18.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dal camice di ‘Doc’ alla tuta da pilota: Luca Argentero torna sullo schermo con 'Motorvalley' tra riscatto e motori, la nuova serie Netflix disponibile da oggi. Dopo una trasformazione fisica ("ho perso qualche chilo") e lo studio del romagnolo, Argentero interpreta un ex pilota, Arturo, "rotto dentro e in cerca di riscatto": lo trova nell’incontro con Elena (Giulia Michelini) e Blu (Caterina Forza). Hanno perso quasi tutto nella loro vita, ma una cosa li accende ancora: l’amore per le auto e l’adrenalina. Elena, rampolla della Dionisi, proprietaria di una famosa scuderia, deve riconquistare un ruolo nell’impresa di famiglia, ora nelle mani del fratello; assolda Blu, giovane testa calda con un’attrazione fatale per la velocità, e Arturo, ex pilota leggendario ritiratosi dopo un tragico incidente, per allenarla. Ognuno di loro ha un motivo per correre più veloce degli altri. ‘Motorvalley’ è la storia del loro viaggio attraverso una delle gare automobilistiche più appassionanti: Il Campionato Italiano Gran Turismo (GT) dove le auto e le corse non sono solo una passione da condividere ma anche una ragione di vita, o di morte.'Motorvalley' è creata da Francesca Manieri, Gianluca Bernardini e Matteo Rovere; diretta da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci; scritta da Francesca Manieri, Matteo Rovere, Gianluca Bernardini, Michela Straniero ed Erika Z. Galli. (di Lucrezia Leombruni)

