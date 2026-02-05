Sindrome di Alagille, ok di Aifa al rimborso del trattamento per il prurito colestatico
Efficace anche su sonno e qualità di vita, odevixibat è indicato in pazienti dai 6 mesi d’età in su
Configure properly the default template.
Efficace anche su sonno e qualità di vita, odevixibat è indicato in pazienti dai 6 mesi d’età in su
“Ipsen concentra il proprio impegno nelle malattie rare, ma anche in oncologia e neuroscienze, con un obiettivo comune: offrire ai pazienti soluzioni terapeutiche innovative in aree ad alta complessità e con bisogni clinici ancora in gran parte insoddisfatti. Proprio nelle malattie rare, tuttavia, il...
‘Interviene sul sintomo del prurito riducendo il carico assistenziale e psicologico della Sindrome di Alagille’
'Con odevixibat possiamo ridurre il prurito e migliorare il sonno dei piccoli pazienti'