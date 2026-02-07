circle x black
Cerca nel sito
 

Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato

07 febbraio 2026 | 10.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Archiviata la cerimonia di apertura, si inizia a fare sul serio. Oggi prime gare da medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina e occhi su Bormio, con la discesa libera maschile. Una delle gare più attese delle Olimpiadi invernali.

L’Italia gioca in casa e c’è un po’ di tensione, ma come detto dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio, gli azzurri hanno studiato per gli esami. Saranno 4 gli italiani impegnati sulla mitica pista Stelvio: Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Florian Schieder.

I margini per sognare ci sono. Da Paris, che sulla Stelvio ha vinto sette volte in coppa del mondo (sei in discesa) a Giovanni Franzoni, che a gennaio ha centrato successi importanti su due piste sacre come Wengen, superG, e Kitzbuhel , discesa, parte così la caccia azzurra alle medaglie.

In serata, per quanto riguarda il cluster Valtellina, attenzione a Livigno, con Ian Matteoli pronto a dare spettacolo nello snowboard, con la finale del big air maschile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina Milano Cortina 2026 Olimpiadi di Milano Cortina Dominik Paris Giovanni Franzoni Mattia Casse Florian Schieder
Vedi anche
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza