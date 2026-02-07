circle x black
Iran, Trump: "Teheran vuole un accordo, colloqui la prossima settimana"

Il presidente Usa ha definito il primo round di colloqui a Muscat "molto buono", ma valuta dazi aggiuntivi ai paesi che continuano a commerciare con Teheran

Donald Trump
07 febbraio 2026 | 08.41
Redazione Adnkronos
"L'Iran vuole un accordo" sul dossier nucleare: lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, annunciando che ulteriori colloqui si terranno la prossima settimana. Trump ha dichiarato che gli incontri diplomatici tra la delegazione americana e i rappresentanti iraniani, svoltisi ieri a Muscat (Oman) sotto mediazione omanita, sono stati “molto buoni” e ha aggiunto che "c'è tutto il tempo per un accordo" ribadendo tuttavia che l’obiettivo rimane quello di impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari.

Parallelamente allo slancio diplomatico, il presidente ha firmato un ordine esecutivo che autorizza l’imposizione di dazi aggiuntivi sugli Stati che continuano a commerciare con Teheran. Il testo non specifica l'aliquota che potrebbe essere imposta, ma utilizza il 25% come esempio e afferma che si applicherà ai beni importati negli Stati Uniti da qualsiasi nazione che "acquisti, importi o acquisisca in altro modo beni o servizi dall'Iran, direttamente o indirettamente".

L'ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump, spiega la Casa Bianca, "istituisce una procedura per imporre dazi ai Paesi che acquistano beni o servizi dall’Iran, al fine di proteggere la sicurezza nazionale, la politica estera e l’economia degli Stati Uniti". Il presidente degli Stati Uniti può modificare l’Ordine qualora le circostanze cambino, in risposta a ritorsioni, oppure se l’Iran o un Paese interessato adottano misure significative per affrontare l’emergenza nazionale e allinearsi agli Stati Uniti in materia di sicurezza nazionale, politica estera ed economia.

L’Ordine autorizza il Segretario di Stato, il Segretario al Commercio e il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti ad adottare tutte le azioni necessarie, inclusa l’emanazione di norme e linee guida, per attuare il sistema tariffario e le misure correlate.

