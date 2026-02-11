circle x black
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti

Contenuti nella risoluzione sull’attività della Banca centrale europea

11 febbraio 2026 | 20.19
Redazione Adnkronos
Il Parlamento europeo alla conta sull'euro digitale. L’Eurocamera è stata chiamata a votare due emendamenti contenuti nella risoluzione sull’attività della Banca centrale europea. Dalla plenaria è arrivato il via libera ai due testi.

L'Aula sostiene inoltre la creazione di un euro digitale che offra parità d'accesso ai servizi di pagamento, mettendo in guardia dal rischio di nuove forme di esclusione per cittadini ed esercenti se la digitalizzazione fosse affidata solo ad attori privati.

Tag
euro digitale euro digitale eurocamera ue news euro digitale emendamenti eurocamera
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti
