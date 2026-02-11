circle x black
Pistoia Capitale del Libro, Guerri: “Motore culturale della Toscana”

11 febbraio 2026 | 15.57
Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Nazionale Collodi, indica Pistoia, Capitale del Libro, come uno dei principali motori culturali della Toscana. Nel video sottolinea il ruolo centrale della città, annunciando conferenze mensili dedicate all’universo di Pinocchio. Guerri evidenzia la rinascita di Collodi, tra cui l’avvio delle riprese di un film, nuove mostre e iniziative internazionali. Annunciato infine il riordino del Parco di Pinocchio, che a marzo tornerà pienamente efficiente.

