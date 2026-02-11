circle x black
Nato, Rutte: "Reazione letale e devastante se attaccati"

Il segretario generale dell'Alleanza: "Siamo ben preparati contro qualsiasi attacco"

11 febbraio 2026 | 15.46
Redazione Adnkronos
Nella Nato "siamo ben preparati contro qualsiasi attacco. Siamo un'alleanza difensiva, ma posso assicurare che la nostra reazione, se tentano di attaccarci, sarà letale e devastante". Lo ha assicurato il segretario generale della Nato Mark Rutte, rispondendo a una giornalista lettone.

In conferenza stampa, Rutte ha spiegato che la Nato "ha lanciato poco fa l'operazione Arctic Sentry" che, "per la prima volta, mette sotto un singolo comando" tutte le operazioni condotte dagli alleati nell'Artico, come quelle dei danesi e dei norvegesi.

