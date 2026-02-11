Quinto giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo il fenomenale oro nella staffetta mista di short track e il bronzo nel doppio misto di curling, gli azzurri tornano in gara per conquistare nuove medaglie ai Giochi. Oggi, mercoledì 11 febbraio - in diretta tv, in chiaro, e streaming - , grande attenzione al SuperG maschile, con gli italiani Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer e Dominik Paris desiderosi di regalare nuove emozioni all'Italia Team.