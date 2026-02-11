Nancy Guthrie è scomparsa tra la notte del 31 gennaio e le prime ore del 1° febbraio dalla sua casa di Tucson

Le autorità statunitensi hanno fermato un uomo per interrogarlo nel quadro delle indagini sul rapimento di Nancy Guthrie, 84enne madre della nota conduttrice di Nbc, Savannah Guthrie. Il dipartimento dello sceriffo della contea di Pima e l’unità dell’Fbi specializzata nella raccolta delle prove hanno avviato nella notte un’operazione a Rio Rico, in Arizona, località a circa 100 chilometri a sud di Tucson e vicino al confine con il Messico, collegata alle indagini. L’operazione, secondo le autorità citate da Nbc News, dovrebbe durare diverse ore.

Lo sceriffo ha riferito che l’uomo è stato fermato durante un controllo stradale a sud di Tucson ed è attualmente interrogato "in relazione all’indagine su Nancy Guthrie". Al momento non è stato reso noto se si tratti della stessa persona ripresa nei video di sorveglianza diffusi poche ore prima dall’Fbi, che mostrano un individuo armato e con il volto coperto mentre sembra manomettere la telecamera davanti all’abitazione della donna.

Nancy Guthrie è scomparsa tra la notte del 31 gennaio e le prime ore del 1° febbraio dalla sua casa di Tucson. La famiglia ha ricevuto richieste di riscatto e le autorità ritengono che la donna sia ancora viva.

L'Fbi ha reso pubbliche quattro immagini di una persona sospetta per la scomparsa di Nancy Guthrie. Le foto in bianco e nero, risalenti alla mattina della sparizione, mostrano un individuo incappucciato, con guanti e zaino, apparentemente armato, davanti alla casa della donna a Tucson, in Arizona, mentre sembra manomettere la telecamera di sicurezza fuori dalla porta dell'abitazione.

Il direttore dell'Fbi Kash Patel ha spiegato che le immagini sono state recuperate da dati residui dei sistemi e rappresentano i primi elementi visivi su un possibile soggetto coinvolto nel caso.La decisione delle forze di sicurezza americane di rendere pubbliche le immagini è stata presa dopo che la famiglia della donna scomparsa non è stata in grado di riconoscere l'individuo. Savannah Guthrie ha ripubblicato le immagini sul suo profilo Instagram, scrivendo nella didascalia: "Crediamo che sia ancora viva. Riportatela a casa".

Il Federal Bureau of Investigation ha ripetuto l'annuncio fatto il 6 febbraio sulla ricompensa di 50mila dollari promessa in cambio "di informazioni che possano portare al ritrovamento di Nancy Guthrie e/o all'arresto e alla condanna di chiunque sia coinvolto nella sua scomparsa".