Zichichi, Meloni lo ricorda in Cdm e annuncia funerali solenni

Cerimonia in programma venerdì alle 16 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma

Antonino Zichichi (Fotogramma/Ipa)
Antonino Zichichi (Fotogramma/Ipa)
11 febbraio 2026 | 18.52
Redazione Adnkronos
Funerali solenni per Antonino Zichichi. L'annuncio è arrivato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Lo scorso lunedì, all'età di 96 anni, è deceduto Antonino Zichichi, fisico di fama internazionale e protagonista della ricerca italiana nel campo delle particelle elementari. Zichichi è stato un grande scienziato che ha onorato l'Italia con il suo lavoro, oltre che un eccellente divulgatore, che sapeva rendere accessibile ciò che all'apparenza sembrava incomprensibile", ha detto, secondo quanto si apprende, la premier in apertura del Consiglio dei ministri.

"Zichichi - ha proseguito Meloni - ha legato il proprio nome non solo a importanti risultati sperimentali, ma anche a un costante impegno culturale e civile, orientato al dialogo tra scienza, etica e fede. Ha sempre sostenuto che ragione e fede non sono nemiche, ma alleate. 'Due ali', per usare le parole di San Giovanni Paolo II, 'con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità'. La sua scomparsa ci ha addolorato profondamente e rappresenta una grande perdita per la comunità culturale e scientifica italiana".

La presidente del Consiglio ha poi rinnovato "il cordoglio del Governo alla famiglia e ai suoi cari" annunciando che i funerali - in programma a Roma per venerdì 13 febbraio alle ore 16 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica - "si svolgeranno in forma solenne". Infine, Meloni ha rimarcato "la volontà del governo di impegnarsi per custodire e valorizzare la preziosa eredità umana, culturale e scientifica di Zichichi, affinché possa continuare a generare frutti e ad ispirare nuove generazioni di scienziati".

