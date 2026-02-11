circle x black
Mattarella a Cortina, l'incontro con Sofia Goggia e la telefonata con Arianna Fontana

I complimenti del presidente della Repubblica alle due atlete

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella con Sofia Goggia
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella con Sofia Goggia
11 febbraio 2026 | 18.06
Redazione Adnkronos
"Complimenti. Terza olimpiade, terza medaglia. Domani assisterò alla sua gara, state raccogliendo una grande quantità di medaglie, abbiamo una bella squadra". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando Sofia Goggia. La sciatrice azzurra, che domani mattina gareggerà sulla leggendaria Olimpia delle Tofane di Cortina per puntare a un'altra medaglia nel SuperG, ha già vinto la medaglia di bronzo nella discesa a Cortina.

"Occorrerebbe far capire ai tifosi e telespettatori che cosa c'è dietro la vostra preparazione", ha aggiunto il capo dello Stato oggi a Cortina per seguire alcune gare delle Olimpiadi.

Mattarella ha anche sentito per telefono Arianna Fontana, regina dello short track e atleta azzurra più medagliata di sempre alle Olimpiadi invernali. "Congratulazioni, sei Olimpiadi, sei successi. E' stata una gara formidabile, complimenti, ovviamente anche agli altri, è stata una squadra formidabile", le ha detto Mattarella che ha incontrato anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. "Siamo riusciti a mantenere la calma ed è stata quella la formula vincente", ha aggiunto la campionessa azzurra al telefono. "Per chi guarda in tv in quella formula, per chi non se ne intende, è difficile capire come si svolge, e la calma deve essere fondamentale", ha proseguito Mattarella.

"La staffetta mista è molto corta e veloce, capisco che non può essere così intuitiva la prima volta che si guarda, ma abbiamo mantenuto la calma e stiamo riusciti a portare a casa un oro che vale tantissimo", ha proseguito la Fontana e Mattarella ha ribattuto: "quest'oro vale veramente moltissimo, complimenti e per le prossime gare non dico nulla, a presto", ha concluso con il sorriso Mattarella.

milano cortina 2026 milano cortina mattarella mattarella cortina mattarella goggia mattarella fontana
