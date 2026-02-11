Milano Cortina, Buonfiglio: "Mi emoziona sempre la preparazione di Mattarella"

"Mi emoziona sempre la preparazione del Presidente, che ha fatto delle domande tecniche, delle curiosità, sull'esito della gara ma non solo. Sulle sensazioni, sul percorso, sulle variabili, che fa chiaramente capire che non è apparenza, è volontà di essere con noi. E questo lo apprezziamo ma in particolar modo lo apprezzano le atlete e gli atleti. Sofia mi ha detto proprio questo, 'ma come è preparato, ma come fa'. Questa è la cosa più bella, senti il presidente della Repubblica che ha tremila preoccupazioni, che è vicino a noi, al momento storico per l'Italia, un'Olimpiade giocata in casa. Siete testimoni della preoccupazioni, delle ansie però posso dire che finora sta andando tutto bene". Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, dopo l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alla campionessa azzurra Sofia Goggia