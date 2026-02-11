circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v2

Milano Cortina, Mattarella e la telefonata a Fontana: "Formidabile" - Video

"Congratulazioni, sei Olimpiadi, sei successi. E' stata una gara formidabile, complimenti"

11 febbraio 2026 | 18.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Congratulazioni, sei Olimpiadi, sei successi. E' stata una gara formidabile, complimenti, ovviamente anche agli altri, è stata una squadra formidabile". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da Cortina dove è arrivato per seguire alcune gare, al telefono con Arianna Fontana. Il Capo dello Stato a Cortina ha incontrato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e l'azzurra Sofia Goggia. "Siamo riusciti a mantenere la calma ed è stata quella la formula vincente", ha aggiunto la campionessa azzurra al telefono. "Per chi guarda in tv in quella formula, per chi non se ne intende, è difficile capire come si svolge, e la calma deve essere fondamentale", ha proseguito Mattarella.

"La staffetta mista è molto corta e veloce, capisco che non può essere così intuitiva la prima volta che si guarda, ma abbiamo mantenuto la calma e stiamo riusciti a portare a casa un oro che vale tantissimo", ha proseguito la Fontana e Mattarella ha ribattuto: "quest'oro vale veramente moltissimo, complimenti e per le prossime gare non dico nulla, a presto", ha concluso con il sorriso Mattarella.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milano cortina 2026 arianna fontana mattarella olimpiadi
Vedi anche
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità
News to go
Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in sei Regioni
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video
Pistoia Capitale del Libro, Guerri: “Motore culturale della Toscana”
Territorio, Pichetto: "Con sistema di monitoraggio Sim fotografia della situazione reale" - Video
Milano Cortina, oggi il SuperG con Paris e Franzoni - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Constantini-Mosaner: "Medaglia pesantissima, abbiamo lavorato di squadra" - Video
Milano Cortina, staffetta mista short track d'oro: i festeggiamenti per il trionfo azzurro - Video
Milano Cortina, Sighel: "Traguardo all'indietro per tifosi, nessuno sbeffeggiamento ad avversari" - Video
Milano Cortina, Gios: "Medaglia short-track strepitosa, grazie al lavoro di squadra" - Video
Luca Argentero: “Ecco come mi sono trasformato per 'Motorvalley'” - Video

In collaborazione con

Eni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza