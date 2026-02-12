circle x black
Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, il legale della famiglia: "Corsa contro il tempo per il trapianto"

L'avvocato Francesco Petruzzi all'Adnkronos: "Il bambino si trova ai primi posti della lista, attendiamo la chiamata del centro trapianti, dobbiamo solo sperare arrivi in tempo"

Corsia d'ospedale
12 febbraio 2026 | 11.17
Redazione Adnkronos
"Non ci sono significative novità rispetto a ieri sera, la famiglia attende la chiamata del Centro nazionale trapianti per un nuovo cuore, il bambino si trova ai primi posti della lista. E' una corsa contro il tempo, dobbiamo solo sperare arrivi in tempo". Lo dice all'Adnkronos Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia del bimbo di due anni e tre mesi, affetto da una grave malformazione cardiaca e ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli, destinatario di un cuore arrivato da Bolzano lo scorso 23 dicembre poi rivelatosi inutilizzabile.

"Ottenere al momento la cartella clinica del paziente non è possibile, ci sono indagini in corso, il pm non ci darà mai il nullaosta prima della discovery degli atti", aggiunge il legale. "Poi ci sono vari rumours sulla responsabilità di quanto accaduto, ma ci sarà poi modo... Ora la priorità di tutti è che arrivi l'organo per salvare il bambino".

