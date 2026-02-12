L'intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi

Momenti di tensione a Sion, davanti al campus Energypolis, dove è in programma l'interrogatorio di Jessica Moretti nell'ambito dell’inchiesta sull’incendio di Capodanno al bar 'Le Constellation'.

Pochi minuti prima dell’inizio dell’audizione, alcuni familiari delle vittime hanno aggredito i coniugi Moretti, giunti sul posto scortati dalla polizia e accompagnati dai rispettivi avvocati.

Secondo quanto riferito, meno di una decina di familiari presenti si sarebbero avventati contro gli indagati, facendo degenerare la situazione per alcuni istanti. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi.

L’audizione di Jessica Moretti

Nella giornata di oggi, Jessica Moretti sarà ascoltata dalla giustizia vallesana, alla presenza delle parti civili, che avranno la possibilità di rivolgerle domande.