circle x black
Cerca nel sito
 

Crans Montana, i familiari delle vittime si scagliano contro i Moretti: "Avete ucciso i nostri figli"

L'intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi

L'aggressione ai coniugi Moretti (Afp)
L'aggressione ai coniugi Moretti (Afp)
12 febbraio 2026 | 11.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Momenti di tensione a Sion, davanti al campus Energypolis, dove è in programma l'interrogatorio di Jessica Moretti nell'ambito dell’inchiesta sull’incendio di Capodanno al bar 'Le Constellation'.

Pochi minuti prima dell’inizio dell’audizione, alcuni familiari delle vittime hanno aggredito i coniugi Moretti, giunti sul posto scortati dalla polizia e accompagnati dai rispettivi avvocati.

Secondo quanto riferito, meno di una decina di familiari presenti si sarebbero avventati contro gli indagati, facendo degenerare la situazione per alcuni istanti. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi.

L’audizione di Jessica Moretti

Nella giornata di oggi, Jessica Moretti sarà ascoltata dalla giustizia vallesana, alla presenza delle parti civili, che avranno la possibilità di rivolgerle domande.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
moretti aggrediti crans montana oggi moretti aggrediti familiari vittime familiari vittime aggressione moretti
Vedi anche
News to go
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità
News to go
Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in sei Regioni
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video
Pistoia Capitale del Libro, Guerri: “Motore culturale della Toscana”
Territorio, Pichetto: "Con sistema di monitoraggio Sim fotografia della situazione reale" - Video
Milano Cortina, oggi il SuperG con Paris e Franzoni - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Constantini-Mosaner: "Medaglia pesantissima, abbiamo lavorato di squadra" - Video
Milano Cortina, staffetta mista short track d'oro: i festeggiamenti per il trionfo azzurro - Video
Milano Cortina, Sighel: "Traguardo all'indietro per tifosi, nessuno sbeffeggiamento ad avversari" - Video
Milano Cortina, Gios: "Medaglia short-track strepitosa, grazie al lavoro di squadra" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza