circle x black
Cerca nel sito
 

Crans-Montana, interrogato ex capo sicurezza: ispezionò Le Constellation

L'uomo aveva condotto le uniche due ispezioni nel locale, nel 2018 e nel 2019

Le Constellation - Afp
Le Constellation - Afp
09 febbraio 2026 | 10.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' iniziato nella mattina di oggi, lunedì 9 febbraio, l'interrogatorio dell'ex responsabile della sicurezza di Crans-Montana, l'unico che ha condotto ispezioni nel bar Le Constellation dalla sua apertura nel 2015. Una testimonianza molto attesa la sua, il secondo dipendente del comune di Crans-Montana a essere interrogato come sospettato dai magistrati che indagano sulla tragedia di Capodanno costato la vita a 41 persone tra cui 6 ragazzi italiani.

L'ex responsabile della sicurezza pubblica di Crans-Montana viene interrogato dalle 8.30 presso l'Università delle Scienze Applicate, che dispone di un auditorium in grado di ospitare gli oltre 50 avvocati che rappresentano le famiglie delle vittime. L'udienza dell'ex addetto alla sicurezza è molto attesa perché lui ha effettuato le uniche due ispezioni approfondite del bar Le Constellation dalla sua apertura, una nel 2018 e un'altra nel 2019. Durante o dopo le ispezioni non ha mai fatto riferimento alla schiuma isolante che era stata installata sul soffitto del seminterrato del locale.

Dopo l'udienza dell'ex responsabile della sicurezza, è previsto che ilproprietario del locale Jacques Moretti venga interrogato mercoledì, mentre Jessica Moretti sarà interrogata giovedì. Non sono previste altre udienze per questa settimana.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Crans Montana Constellation crans montana crans montana interrogatorio crans montana ispezioni interrogatorio sorpresa tragedia Capodanno bar Le Constellation
Vedi anche
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza