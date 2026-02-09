circle x black
Ucraina, raid russi nella notte: a Kharkiv morti madre e figlio di 10 anni

Bombardata anche Odessa, dove uomo di 35 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite

Ucraina, raid russi nella notte: a Kharkiv morti madre e figlio di 10 anni
09 febbraio 2026 | 08.49
Redazione Adnkronos
Gli attacchi notturni della Russia contro l'Ucraina hanno causato la morte di almeno tre persone. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza e il sindaco e capo dell'amministrazione militare di Odessa Sergiy Lysak, aggiungendo che il bombardamento della città portuale meridionale ha causato la morte di un uomo di 35 anni e il ferimento altre due persone.

Più a nord, nella regione di Kharkiv, i servizi di emergenza statali hanno dichiarato di aver recuperato i corpi di una donna e di un bambino di 10 anni dopo un attacco con un drone. "Altre tre persone sono rimaste ferite", ha aggiunto il servizio in un post su Telegram.

