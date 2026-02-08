circle x black
Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: "E' stato offeso e minacciato, odio inaccettabile"

Passo indietro del comico, che era stato invitato da Carlo Conti. La premier: "Inaccettabile che la pressione ideologica arrivi al punto da spingere qualcuno a rinunciare a salire su un palco"

Andrea Pucci - (IPa)
08 febbraio 2026 | 14.18
Redazione Adnkronos
"Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia". Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, commenta così il passo indietro del comico Andrea Pucci, che rinuncia al Festival di Sanremo 2026 dove avrebbe dovuto affiancare, in una serata, il conduttore Carlo Conti.

"Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui. Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia. È inaccettabile che la pressione ideologica arrivi al punto da spingere qualcuno a rinunciare a salire su un palco", scrive Meloni. "Ma anche questo racconta il doppiopesismo della sinistra, che considera “sacra” la satira (insulti compresi) quando è rivolta verso i propri avversari, ma invoca la censura contro coloro che dicono cose che la sinistra stessa non condivide. La deriva illiberale della sinistra in Italia sta diventando spaventosa", aggiunge la presidente del Consiglio.

