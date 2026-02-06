circle x black
Sanremo 2026, bufera social su Pucci 'comico anti-Schlein'

C'è chi ricorda le battute contro la Schlein e i post a sostegno del centrodestra attaccando la scelta di Carlo Conti ma c'è anche chi lo difende. "E' satira". Intanto il comico si presenta nudo sui social: "Sanremo, sto arrivando"

Andrea Pucci
Andrea Pucci
06 febbraio 2026 | 14.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'annuncio della partecipazione a Sanremo 2026 del comico Andrea Pucci ha scatenato una bufera social, a sfondo prevalentemente politico. Dopo che Carlo Conti ha svelato la presenza di Pucci, all'anagrafe Andrea Baccan, come coconduttore della terza serata del festival, fissata per giovedì 26 febbraio, si sono scatenate sui social le proteste di chi ricorda alcune battute del comico contro la segretaria del Pd, Elly Schlein, e post di sostegno ai successi del centrodestra. "Andrea Pucci a Sanremo2026 è la tassa di TeleMeloni che non ci meritavamo. Lo stesso Pucci che da anni ostenta con orgoglio battute oscene sul Pd e su Elly Schlein. Quello delle battute omofobe su Zorzi. È una scelta volutamente divisiva, Carlo Conti è indifendibile", scrive un utente su 'X'.

"Evidentemente questo cast è stato deciso quando Carletto è andato ad Atreju", scrive un altro internauta. "Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che non canta Bella ciao e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa bodyshaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. È un bel presidente!", scrive Selvaggia Lucarelli ripostando alcune delle storie Instagram di Pucci in cui, fra l'altro, paragonava la Schlein ad Alvaro Vitali e Pippo Franco e si congratulava per "un'altra netta vittoria" del centrodestra facendo le congratulazioni a Francesco Rocca e Attilio Fontana, eletti alla presidenza di Lazio e Lombardia.

Ma diversi sono anche i post in difesa del comico: "Si chiama satira. E poi Pucci fa ridere e piace a tutti. Lo confermano i teatri tutto esaurito in tutta Italia. Finalmente un comico sul palco come ai vecchi tempi", scrive un utente su 'X'. "Lungi da me difendere Pucci che non mi ha mai fatto ridere, ma le battute sulla Meloni le fanno chiunque e va bene e sulla Shlein no? Dai", annota un altro.

Intanto il diretto interessato si presenta nudo alla meta... del festival. Il comico ha risposto con un post in cui scrive "Sanremo... sto arrivando" accanto ad una foto in cui appare completamente nudo al mare, ripreso di fianco, ma con il 'lato b' bene in vista, all'annuncio della sua partecipazione a Sanremo. Un post che non è passato inosservato a Carlo Conti, il quale è intervenuto con un commento ironico: "Però sul palco dell’Ariston mettiti almeno un costumino!!!". "ahahhahahhahahahahahahah boh vediamo", la controreplica del comico.

Tag
Sanremo 2026 Andrea Pucci satira comico bufera social
