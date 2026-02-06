circle x black
Cerca nel sito
 

Russia, generale dell'intelligence ferito a Mosca: è ricoverato in ospedale

Agguato a Alekseev, un 'peso' massimo dell'intelligence militare

Il generale russo Vadim Alekseev
Il generale russo Vadim Alekseev
06 febbraio 2026 | 09.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il generale russo Vadim Alekseev è stato ferito da colpi d'arma da fuoco a Mosca ed è stato ricoverato oggi, venerdì 6 febbraio 2026, come ha reso noto il Comitato investigativo. L'assalitore non è stato identificato ed è riuscito a fuggire. Alekseev ha un ruolo importante nell'intelligence militare presso lo stato maggiore.

Alekseev era stato comandante dell'intelligence militare in Siria. Fonti lo descrivono come un elemento chiave della pianificazione di operazioni ibride contro l'Ucraina. Secondo ricostruzioni proposte su Telegram, sarebbe stato colpito alle spalle da un uomo che, dopo aver aperto il fuoco, si è dileguato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ucraina russia guerra ucraina russia generale ferito mosca
Vedi anche
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza