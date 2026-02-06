Si aprono ufficialmente oggi, venerdì 6 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A sancire l'inizio dei Giochi, anche se la macchina è già in moto e le gare sono già iniziate, la cerimonia d'apertura di stasera a San Siro. Attese istituzioni, capi di Stato, artisti e personalità dello sport. A fare da portabandiera per l'Italia a Milano saranno Federico Pellegrino e Arianna Fontana, mentre a Cortina d'Ampezzo saranno Federica Brignone e Amos Mosaner a sventolare il tricolore.