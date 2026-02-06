circle x black
Milano Cortina, le news di oggi 6 febbraio: Olimpiadi al via - Diretta

Gare già in corso, stasera la cerimonia di apertura

Milano Cortina 2026 - Fotogramma /Ipa
Milano Cortina 2026 - Fotogramma /Ipa
06 febbraio 2026 | 10.30
Redazione Adnkronos
Si aprono ufficialmente oggi, venerdì 6 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A sancire l'inizio dei Giochi, anche se la macchina è già in moto e le gare sono già iniziate, la cerimonia d'apertura di stasera a San Siro. Attese istituzioni, capi di Stato, artisti e personalità dello sport. A fare da portabandiera per l'Italia a Milano saranno Federico Pellegrino e Arianna Fontana, mentre a Cortina d'Ampezzo saranno Federica Brignone e Amos Mosaner a sventolare il tricolore.

Intanto ieri sera, in una Piazza Duomo gremita di persone dietro alle transenne, è arrivata la fiamma olimpica, che ha terminato proprio nel cuore di Milano la sua sessantesima e penultima tappa.

milano cortina 2026 milano cortina milano cortina oggi milano cortina diretta oggi
