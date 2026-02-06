circle x black
Cerca nel sito
 

Milano Cortina, Meloni incontra Vance: "Rafforziamo la nostra collaborazione"

Il vicepresidente americano ha lodato la metropoli lombarda, definendola "bellissima", sottolineando come per i Giochi Invernali abbiano "fatto un grandissimo lavoro"

JD Vance e Giorgia Meloni, repertorio (Fotogramma/Ipa)
JD Vance e Giorgia Meloni, repertorio (Fotogramma/Ipa)
06 febbraio 2026 | 13.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La premier Giorgia Meloni ha incontrato oggi, venerdì 6 febbraio, il vicepresidente americano JD Vance in prefettura a Milano. Il bilaterale nel giorno della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Poco prima aveva visto l'emiro del Qatar Al Thani.

Meloni: "Stiamo lavorando a un rafforzamento della nostra cooperazione"

"Sono qui per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, ma è anche un'occasione per confrontarci sulle nostre relazioni bilaterali" sottolinea la presidente del Consiglio. "Italia e Stati Uniti intrattengono rapporti molto significativi da sempre, stiamo lavorando su molte questioni bilaterali ovviamente di rafforzamento della nostra cooperazione, ma anche sugli altri dossier internazionali che sono aperti". "Ci siamo incontrati col vicepresidente l'ultima volta a Roma in occasione dell'inaugurazione del papato di papa Leone e oggi ci incontriamo di nuovo per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi - ha aggiunto -. Sono due eventi che raccontano un sistema di valori che tengono insieme Europa e Stati Uniti, che tengono insieme l'Occidente, che è alla base della nostra cooperazione, della nostra amicizia e del futuro che vogliamo costruire insieme".

Vance: "Milano bellissima, avremo un bel confronto"

Per i Giochi Invernali “avete fatto un grandissimo lavoro, la città è bellissima, mia moglie era molto eccitata di venire alle Olimpiadi a Milano e da quando sono diventato vicepresidente abbiamo pensato di venire qui”. Vance si è poi detto “contento” che tutto abbia funzionato, sottolineando “l’eccezionale” lavoro svolto. “È bello avere valori condivisi e avremo un bel confronto su molti argomenti” ha poi aggiunto, sottolineando come sia "bello incontrarti di nuovo". "Abbiamo tante ottime relazioni, tante connessioni economiche e partnership" conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vance meloni vance meloni oggi incontro vance meloni vance incontra meloni
Vedi anche
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza