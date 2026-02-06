Lillo sarà protagonista della serata di mercoledì 25 febbraio, la seconda della 76esima edizione del festival, mentre Pucci salirà sul palco giovedì 27

Saranno i comici Lillo Petrolo e Andrea Pucci ad affiancare Carlo Conti come co-conduttori in due serate di Sanremo 2026. Lillo sarà protagonista della serata di mercoledì 25 febbraio, la seconda della 76esima edizione del festival, mentre Pucci salirà sul palco giovedì 27.

L'annuncio è arrivato direttamente dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti attraverso i suoi canali social. Con un video umoristico che simulava una "chiamata" ai due artisti, Conti ha ufficializzato la loro partecipazione.