Sanremo 2026, svelati i duetti della serata Cover

03 febbraio 2026 | 11.08
Redazione Adnkronos
La serata Cover del Festival di Sanremo è da sempre uno degli appuntamenti più attesi della kermesse e quest’anno promette di esserlo ancora di più. Secondo gli esperti Sisal, a contendersi la vittoria del venerdì potrebbero essere Ditonellapiaga, affiancata dall’artista più discusso del momento, TonyPitony, e Serena Brancale, accompagnata dalla voce soul di Gregory Porter e da quella siciliana di Delia, finalista di X Factor 2025. Entrambe le ipotesi sono offerte a 6,00. Occhio alla Brancale, ora favorita anche per la vittoria del Festival a 3,50, che farebbe così una sorprendente doppietta.

Ma attenzione all’assist dei “grandi ritorni”: pronti a inserirsi nella corsa al primo posto Brunori Sas in coppia con Maria Antonietta e Colombre e Michele Zarillo sul palco con Sal da Vinci, entrambi i duetti sono a quota 9,00 su Sisal.it, così come i favoriti della vigilia Fedez e Masini, che si esibiranno con Stjepan Hauser. Ci sono poi gli Stadio, con Tommaso Paradiso, offerti a 12,00, che tornano all’Ariston nel decennale della vittoria di “Un giorno mi dirai”.

A pari quota due coppie inedite composte da volti dello spettacolo che salgono sul palco cambiando veste per omaggiare Mina: Francesca Fagnani che affianca Fulminacci e Claudio Santamaria con Malika Ayane (12,00). Samurai Jay, invece, punta su Belén Rodríguez per una sensuale “Baila Morena” eseguita con Roy Paci (50,00).

