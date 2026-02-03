circle x black
Cerca nel sito
 

Vannacci lascia la Lega: la decisione formalizzata a breve

Nei giorni scorsi, l'ex generale ha depositato un suo simbolo 'Futuro Nazionale'

Vannacci
Vannacci
03 febbraio 2026 | 11.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Roberto Vannacci pronto a lasciare ufficialmente la Lega. A quanto apprende AdnKronos la decisione verrà formalizzata a breve, probabilmente nel corso del Consiglio federale della Lega.

La notizia ha trovato varie conferme, sia in ambito parlamentare, che nel partito guidato da Matteo Salvini. Il divorzio, tra il generale e il segretario, sarebbe l'esito di un faccia a faccia tra di due e di vari contatti tra i due negli ultimi giorni.

In particolare, Vannacci aveva depositato il simbolo di un possibile nuovo movimento politico chiamato 'Futuro Nazionale' (un simbolo con un’ala tricolore) presso l’Ufficio brevetti europeo, alimentando voci di una possibile scissione dalla Lega e della creazione di una nuova formazione politica.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lega Vannacci vannacci nuovo partito vannacci news vannacci simbolo vannacci salvini vannacci lega vannacci lascia la lega
Vedi anche
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza