Vannacci accelera, depositato marchio 'Futuro nazionale'

27 gennaio 2026 | 18.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si muove il generale Roberto Vannacci. Il tam-tam di queste ultime settimane, con le indiscrezioni su un possibile addio alla Lega dell'ex capo della Folgore, pronto a dar vita a una nuova forza di estrema destra stanno diventando sempre più insistenti, con rumors proveniente dalla Toscana, dove lo stesso Vannacci risiede. Le voci di un nuovo partito, non smentite dallo stesso interessato ("mai dire mai", ha detto nelle scorse ore) trovano oggi una conferma importante. A quanto risulta all'AdnKronos, infatti il generale Vannacci nella giornata del 24 gennaio, tre giorni fa, ha depositato il marchio di quello che dovrebbe essere il suo nuovo partito 'Futuro Nazionale'.

La mossa di Vannacci è stata preceduta negli scorsi messi da quella del fedelissimo del generale, Giulio Battaglini, già in Fdi, poi sotto le insegne dell'eurodeputato della Lega di cui oggi è braccio destro, assieme al fedelissimo Massimiliano Simoni, ex militare e ex Fdi, oggi unico eletto in Toscana con la Lega a gestione Vannacci. Il lucchese Battaglini, oggi uno degli assistenti parlamentari del generale a Bruxelles e dipendente della 'Versiliana', a quanto risulta all'AdnKronos, lo scorso fine ottobre, aveva infatti già registrato il dominio internet www.futuronazionale.it. Piattaforma web che potrebbe divenire il sito ufficiale della nuova formazione vannacciana.

Le tensioni sulla possibile fuoriuscita di Vannacci dalla Lega vedono -per ora- il leader Matteo Salvini gettare acqua sul fuoco. Nelle scorse ore, Via Bellerio ha smentito ricostruzioni di stampa dove si raccontano pressioni da parte di Luca Zaia sul segretario per intervenire contro il suo vice, ormai da molti dei 'vecchi' leghisti considerato un corpo estraneo. "Nessuna telefonata", assicurano dalla Lega. Ma di certo in tanti si interrogano sul futuro politico di Vannacci, guardando con attesa alle mosse del segretario federale, impegnato in una mediazione che pare sempre più complicata.

Lega Futuro Nazionale estrema destra
