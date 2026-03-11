circle x black
Cerca nel sito
 

Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video

11 marzo 2026 | 22.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È partito dal parco Mitilini-Moneta-Stefanini in zona Pilastro a Bologna il corteo, per cui i Giovani Palestinesi avevano dato appuntamento alle 19.00. L'iniziativa è stata rilanciata sui social anche da gruppi come il comitato MuBasta, contrari al progetto di realizzazione del Museo delle bambine e dei bambini di Bologna. Per la realizzazione dell'edificio l'amministrazione comunale ha individuato l'area del parco. Solo questa mattina alcuni manifestanti si sono seduti, in resistenza passiva, davanti al cantiere per cercare di bloccare l’accesso agli addetti ai lavori. Sono stati poi spostati di peso con l’intervento dalla polizia in tenuta antisommossa. Quest'ultimo episodio è arrivato a pochi giorni dagli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine avvenuti sabato.

"L'obiettivo principale di questo corteo è quello di condannare l'aggressione imperialista, sionista all'Iran, l'invasione del Libano e la continua occupazione e genocidio, che sta avvenendo in Palestina, con la connivenza dello Stato italiano e di tutti gli Stati europei, di tutto l'Occidente", spiega un portavoce dei Giovani Palestinesi. "Si è deciso di farlo qua in periferia perché il più delle volte a Bologna i percorsi e le attività politiche avvengono al centro e si tende a lasciare dietro quello che invece è la città e la periferia - prosegue -. Il comitato MuBasta è in solidarietà a noi". "Noi siamo contro la repressione e la militarizzazione. E di conseguenza quello che è avvenuto al Pilastro è chiarissimo, è evidente. E noi siamo qui anche per portare solidarietà a queste questioni", aggiunge.﻿

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza