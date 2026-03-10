circle x black
Cerca nel sito
 

Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video

10 marzo 2026 | 22.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Antonello Venditti entra a sorpresa all’anteprima romana di ‘Notte prima degli esami 3.0’ cantando quello che è diventato l’inno ufficiale dei maturandi: ‘Notte prima degli esami’. Un brano che ha smesso di essere solo un classico degli Anni '80 grazie al film omonimo di Fausto Brizzi del 2006. E ora ‘quella notte’ torna sul grande schermo dal 19 marzo con 01 Distribution diretta dall’esordiente Tommaso Renzoni, che ha scritto la pellicola con Brizzi.

Ad intonare il brano - con l’inizio del countdown dei 100 giorni all’Esame di Stato - anche il pubblico presente in sala che si è unito al cast cantando a squarciagola “ma questa notte è ancora nostra…se l’amore è amore…”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Notte prima degli esami 3.0 antonello venditti fausto brizzi tommaso renzoni
Vedi anche
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza