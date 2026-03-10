circle x black
Iran, Trump: "Se Teheran ha minato Stretto di Hormuz, conseguenze mai viste prima"

Il presidente reagisce alle indiscrezioni: i Pasdaran avrebbero iniziato a minare lo Stretto, cruciale per il commercio del petrolio

10 marzo 2026 | 21.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Iran ha iniziato a minare lo Stretto di Hormuz e Donald Trump promette una risposta devastante degli Stati Uniti. La guerra in Iran, se possibile, va incontro ad un'ulteriore escalation. Teheran, secondo quanto riferisce la Cnn, ha iniziato a piazzare mine nello Stretto di Hormuz, il passaggio chiave per il 20% del petrolio mondiale.

Le operazioni non hanno ancora raggiunto un'ampiezza rilevante, ma negli ultimi giorni sarebbero comunque state posizionate decine di mine. L'Iran, nonostante i raid americani contro la marina nemica, dispone ancora dell'80-90% di piccole imbarcazioni e posamine: i mezzi utilizzabili dai pasdaran, che controllano lo Stretto, sono sufficienti per trasformare Hormuz in una trappola. Le Guardie Rivoluzionarie nei giorni scorsi hanno annunciato che avrebbero attaccato ogni petroliera di passaggio: lo Stretto, di fatto, è chiuso dall'inizio del conflitto.

"Se l'Iran ha posizionato delle mine nello Stretto di Hormuz, e non abbiamo notizie in merito, vogliamo che vengano rimosse immediatamente", dice Trump, con un post su Truth, reagendo sulla base delle indiscrezioni. "Se per qualsiasi motivo sono state posizionate delle mine e non vengono rimosse immediatamente, le conseguenze militari per l'Iran saranno a un livello mai visto prima", avverte il presidente. "Se rimuovessero ciò che è stato posizionato, sarebbe un passo da gigante nella giusta direzione", aggiunge auspicando una svolta.

