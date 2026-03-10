circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Iran: "Negoziati con Usa non all'ordine del giorno, attacchi finché necessario"

La dichiarazione del ministro degli Esteri iraniano dopo che Trump ha affermato che la guerra finirà "molto presto"

Iran:
10 marzo 2026 | 07.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che il suo Paese è pronto a continuare gli attacchi finché sarà necessario e ha escluso i colloqui dopo che il presidente Donald Trump ha affermato che la guerra con l'Iran finirà "molto presto".

Abbas Araghchi ha dichiarato all'emittente statunitense PBS News che il suo Paese è pronto a continuare gli attacchi missilistici e che i negoziati con gli Stati Uniti non sono più all'ordine del giorno.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran iran oggi iran news guerra iran iran usa iran trump iran israele
Vedi anche
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza