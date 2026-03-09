circle x black
Trump-Putin, telefonata di un'ora: colloquio su Iran, Ucraina e Venezuela

Il Cremlino: "Putin nella conversazione con Trump ha sottolineato il successo dell'avanzata delle truppe russe nell'Operazione militare speciale"

Putin e Trump - AFP
09 marzo 2026 | 20.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Telefonata di un'ora tra Donald Trump e Vladimir Putin. Il Cremino rende noto il colloquio tra il presidente americano e quello russo, su iniziativa di Washington. "Trump ha chiamato Putin per discutere degli sviluppi della situazione internazionale attuale", ha detto Yuri Ushakov, consigliere presidenziale del Cremlino, come riferisce la Tass. "Putin ha espresso a Trump le proprie considerazioni sulla risoluzione del conflitto iraniano, anche in seguito ai suoi colloqui con i leader dei Paesi del Golfo", ha aggiunto. "L'accento nella conversazione tra Putin e Trump è stato posto sull'Iran e sui negoziati per l'Ucraina", ha riferito Ushakov, evidenziando che "Putin nella conversazione con Trump ha sottolineato il successo dell'avanzata delle truppe russe nell'Operazione militare speciale". Il nuovo quadro nella guerra in Ucraina "dovrebbe spingere Kiev a cercare una risoluzione".

"La conversazione tra Putin e Trump è stata di carattere professionale, costruttivo e franco. Trump ha nuovamente espresso l'interesse per un cessate il fuoco rapido e una soluzione a lungo termine in Ucraina", ha detto Ushakov. I due leader "hanno discusso anche del Venezuela", ha detto, aggiungendo che "Putin e Trump hanno espresso la volontà di comunicare regolarmente".

