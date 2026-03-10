circle x black
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video

10 marzo 2026 | 09.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un bunker nascosto dietro una parete, protetto da una botola a scomparsa e realizzato in cemento armato per garantire solidità e riservatezza assoluta. È quanto hanno scoperto, nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Bianco nel corso di controlli svolti nel Comune di San Luca, in provincia di Reggio Calabria, nel cuore dell'entroterra aspromontano. L'operazione, con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato 'Cacciatori' di Vibo Valentia, ha portato all'individuazione del vano nascosto all'interno di un'abitazione privata ancora in fase di costruzione. L'accesso era mimetizzato in una parete dell'immobile: una botola a scomparsa conduceva a un locale interrato di circa tre metri per tre, con un'altezza di circa tre metri, realizzato in cemento armato e strutturato in modo da renderne estremamente difficoltosa l'individuazione. Secondo una prima ipotesi investigativa, il vano, isolato e non visibile dall'esterno, potrebbe essere stato destinato all'occultamento di armi, sostanze stupefacenti o al rifugio di persone intenzionate a sottrarsi alle ricerche.

