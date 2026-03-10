circle x black
Stop alla primavera in anticipo: arrivano pioggia, vento e neve

Un profondo vortice nord atlantico piomberà sull'Italia riportando un diffuso calo termico di almeno 5°C

Donna con l'ombrello (Fotogramma)
10 marzo 2026 | 09.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Stop alla primavera in anticipo, sull'Italia tornano maltempo e clima invernale con pioggia, vento, neve e calo delle temperature.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, ricorda che la tradizione contadina è ricca di varianti per descrivere questo periodo instabile: da "Marzo pazzerello, esci col sole e rientri con l'ombrello" a "Marzo sole e guazzo" (dove guazzo sta per pioggia o pozzanghera) a "Marzo non ha un dì come l'altro", fino alla curiosa espressione "Marzo ha comprato la pelliccia a sua madre, e tre giorni dopo l'ha venduta". Ma la vera notizia riguarda ciò che potrebbe accadere nel weekend: dopo tre lunghe settimane dominate dall'alta pressione e da temperature anomale, potrebbe cambiare tutto. Un profondo vortice nord atlantico piomberà sull'Italia riportando pioggia, vento, neve e un diffuso calo termico di almeno 5°C. Si tratterebbe di un vortice in arrivo direttamente dalla Scozia e diretto verso la Libia: ben 3000 km in soli 3 giorni, con partenza venerdì 13 marzo e arrivo a destinazione domenica sera. Viaggiando alla velocità di 1000 km al giorno, porterà un peggioramento sull’Italia tanto rapido quanto incisivo.

Il passaggio di questo ciclone scozzese, tra sabato e domenica, potrebbe riportare condizioni localmente invernali. Le protagoniste assolute saranno le nostre Alpi, dove si attendono nevicate abbondanti: se le attuali previsioni verranno confermate, sulle Dolomiti cadrà oltre mezzo metro di neve fresca a partire dai 1400 metri di quota. In sintesi, passeremo da una primavera inoltrata a un improvviso ritorno invernale. Tuttavia, data l'estrema velocità di spostamento del vortice, non è da escludere che la sua traiettoria possa subire dei cambiamenti stravolgendo addirittura la previsione appena proposta. In questa altalena di sbalzi meteorologici, ci viene però in soccorso un altro celebre proverbio: "Se Marzo entra come un leone, esce come un agnello". Considerando che questo mese è letteralmente entrato ruggendo come un leone, regalandoci massime anomale oltre i 20°C da Nord a Sud, la logica climatica (e popolare) suggerisce una compensazione. Non escludiamo dunque che dall’Equinozio di Primavera (20 marzo) in poi, anche la fine del mese possa risultare decisamente più fresca, piovosa e caratterizzata da un sole molto timido.

Nel dettaglio

Martedì 10. Al Nord: piogge sparse al Nord Ovest, isolate nebbie sulla Pianura Padana orientale. Al Centro: instabilità sugli Appennini e in Toscana con scrosci. Al Sud: poco nuvoloso, ma con instabilità pomeridiana sui rilievi.

Mercoledì 11. Al Nord: nuvoloso, piovaschi irregolari. Al Centro: poco nuvoloso, instabilità pomeridiana sui rilievi e zone vicine. Al Sud: ampi spazi soleggiati salvo qualche acquazzone.

Giovedì 12. Al Nord: piogge su Liguria, bassa Lombardia ed Emilia. Al Centro: piogge. Al Sud: ampi spazi soleggiati salvo qualche acquazzone.

Tendenza: weekend con un sabato instabile nel pomeriggio, domenica più asciutta. Perturbazione da lunedì 16.

maltempo clima invernale pioggia vento neve calo termico
