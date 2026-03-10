circle x black
Ucraina, Russia attacca ancora con missili e droni: colpite Dnipro e a Kharkiv

I raid di Mosca hanno provocato almeno 20 feriti

10 marzo 2026 | 08.08
Redazione Adnkronos
Gli attacchi russi hanno colpito nella notte le città ucraine di Dnipro e Kharkiv, causando almeno 20 feriti. Lo riporta il Kiev Independent, mentre le squadre di emergenza continuano a valutare i danni. A Dnipro, il governatore Oleksandr Hanzha ha dichiarato che 10 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 12 anni. Il sindaco Borys Filatov ha detto che numerosi edifici sono stati danneggiati. "A seguito di un altro attacco russo, almeno otto edifici a più piani sono stati danneggiati. Diverse centinaia di finestre sono andate in frantumi", ha riferito Filatov .

Dnipro, la quarta città più grande dell'Ucraina, con una popolazione prebellica di 968.000 abitanti, continua a subire regolari attacchi missilistici e di droni russi a causa della sua vicinanza alle regioni del fronte ucraino, trovandosi a circa 130 chilometri dalle zone di combattimento. A Kharkiv, i droni russi hanno preso di mira i quartieri di Industrialnyi e Kholodnohirskyi, ferendo circa 10 persone, tra cui un'adolescente. Il sindaco della città, Ihor Terekhov, ha affermato che un attacco con drone Shahed ha danneggiato edifici residenziali e annessi nel distretto di Kholodnohirskyi.

Le autorità hanno affermato che l'entità esatta delle vittime e dei danni deve ancora essere chiarita e che le operazioni di soccorso e la valutazione dei danni proseguiranno nel corso della mattinata. Gli attacchi notturni sono avvenuti solo pochi giorni dopo che le forze russe avevano colpito un edificio residenziale di cinque piani a Kharkiv con un missile balistico, il 7 marzo, uccidendo 11 persone, tra cui due bambini, e ferendone almeno altre 15.

