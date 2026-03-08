circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, l'analisi di Putin: "Crisi colpa di errore sistemico dei Paesi occidentali"

Zelensky vede il neo premier olandese. Continua la pioggia di droni sul territorio di Kiev, Mosca denuncia missili ucraini su Belgorod

Vladimir Putin - Fotogramma /Ipa
Vladimir Putin - Fotogramma /Ipa
08 marzo 2026 | 13.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La crisi ucraina è il risultato di un errore sistemico da parte dei Paesi occidentali. Ad affermarlo è il presidente russo Vladimir Putin parlando con l'emittente russa Vesti. "Si può affermare con certezza che tutto ciò che sta accadendo ora in Ucraina è, senza dubbio, un errore, principalmente da parte dei Paesi occidentali. È un errore sistemico", ha sottolineato leader del Cremlino.

Zelensky vede premier olandese, incontro a Kiev

Il neoeletto premier olandese, Rob Jetten, è arrivato a Kiev per una visita ufficiale. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui suoi canali social. Nelle ore precedenti lo stesso Zelensky aveva annunciato che avrebbe discusso con i partner europei di sistemi di difesa aerea e delle sanzioni contro la Russia.

Kiev: "Abbattuti 98 droni russi nella notte"

L'esercito russo ha intanto attaccato nella notte il territorio dell'Ucraina con due missili balistici Iskander-M e con 117 droni di tipo Shahed, Gerbera, Italmas. Lo ha riferito il Comando dell'aeronautica militare delle Forze armate dell'Ucraina. "Secondo i dati preliminari, alle 09 le difese aeree hanno abbattuto 98 droni nemici Shahed, Gerbera e altri tipi di droni nel nord, sud e est del Paese. Sono stati registrati due missili balistici e 19 droni d'attacco in 11 località", si legge nel messaggio sul canale Telegram. L'attacco aereo è stato respinto dall'aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica e dai sistemi senza pilota, nonché dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di difesa dell'Ucraina.

Mosca denuncia: "Missili di Kiev su Belgorod"

L'esercito ucraino avrebbe quindi lanciato un attacco missilistico su larga scala contro Belgorod. Lo ha riferito il governatore della regione russa Vyacheslav Gladkov.

"Belgorod e il suo distretto sono stati sottoposti a un attacco missilistico su larga scala da parte delle forze armate ucraine. Secondo le informazioni preliminari, nessuno è rimasto ferito. Gravi danni sono stati inflitti alle infrastrutture energetiche", ha affermato il governatore, aggiungendo che i servizi di emergenza stanno lavorando sul posto.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guerra ucraina russia russia guerra ucraina guerra ucraina news vladimir putin
Vedi anche
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza