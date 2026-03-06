circle x black
Ucraina, Zelensky in visita nel Donetsk: "Russia prepara offensiva primavera"

In un video pubblicato su X, il presidente afferma che "i russi non stanno abbandonando la guerra. È importante che le nostre posizioni siano forti e che le nostre brigate siano adeguatamente rifornite"

06 marzo 2026 | 17.26
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è recato in visita nella regione del Donetsk, uno dei fronti più caldi del conflitto con la Russia. In un video pubblicato su X, il presidente ha affermato che "i russi non stanno abbandonando la guerra e qui, nella regione di Donetsk, stanno preparando un'offensiva per la primavera. È importante che le nostre posizioni siano forti. È importante che le nostre brigate siano adeguatamente rifornite".

"Tutti i nostri partner - negli Stati Uniti, in Europa e altrove - dovrebbero comprendere chiaramente che l'amicizia tra Putin, il regime iraniano, la Corea del Nord, Lukashenko e altri serve solo a uno scopo: permettere loro di fare ciò che hanno fatto al nostro Donbass ovunque vogliano - ha aggiunto Zelensky - Il male deve essere fermato. Gli ucraini qui nel Donbass stanno facendo esattamente questo".

Ue valuta sostegno finanziario per riparare oleodotto Druzhba

La Commissione Europea "sta guardando alle opzioni per sostenere la ripresa delle forniture" di petrolio russo all'Ungheria e alla Slovacchia tramite l'oleodotto Druzhba, "anche attraverso un sostegno finanziario". Lo ha detto il vice portavoce capo dell'esecutivo Ue Olof Gill, oggi a Bruxelles durante il briefing con la stampa.

La "priorità", aggiunge, è quella di sbloccare il prestito da 90 miliardi di euro all'Ucraina per sostenerla nel 2026-27, bloccato da Bratislava e Budapest dopo che un bombardamento russo ha danneggiato l'oleodotto e il governo ucraino ha deciso di non ripararlo. Il prestito era stato concordato nel Consiglio Europeo di dicembre: Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca si sono chiamate fuori, ma avevano assicurato che non avrebbero bloccato la cooperazione rafforzata tra gli altri 24.

I primi due Paesi, invece, l'hanno bloccata. In Ungheria sono previste elezioni politiche a metà aprile e il primo ministro Viktor Orban, al potere ininterrottamente da 16 anni e leader di Fidesz (gruppo PfE), viene dato in svantaggio da diversi sondaggi, a vantaggio del più giovane Peter Magyar, leader di Tysza (gruppo Ppe).

