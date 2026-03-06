circle x black
Cerca nel sito
 

Caso Almasri, la difesa di Bartolozzi chiede la trasmissione del fascicolo a Perugia

L'istanza sul procedimento che la vede indagata per false informazioni al pubblico ministero è stata presentata, a quanto apprende l'Adnkronos, ai pm di Roma. Alla capo di gabinetto del ministero della Giustizia era stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini

Giusi Bartolozzi
Giusi Bartolozzi
06 marzo 2026 | 16.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La difesa della capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, a quanto apprende l’Adnkronos, ha presentato ai pm di Roma un’istanza di trasmissione alla procura di Perugia del procedimento che la vede indagata per false informazioni al pubblico ministero nell'ambito dell'inchiesta sul caso Almasri. Una richiesta per competenza, in base all’articolo 11, come già avvenuto in casi simili. Richiesta che ora sarà all’attenzione dei pm di piazzale Clodio.

A Bartolozzi nei giorni scorsi era stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini da parte della procura di Roma. L’iscrizione era avvenuta nei giorni successivi all’invio degli atti da parte del Tribunale dei ministri, davanti al quale Bartolozzi, magistrato fuori ruolo, era stata ascoltata nell’ambito del caso sul generale libico, e proprio per le dichiarazioni rese è stata indagata per il reato previsto all’art.371 bis del codice penale di false informazioni al pubblico ministero.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Bartolozzi Almasri giustizia inchiesta
Vedi anche
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
Tram deragliato a Milano, il drammatico racconto della compagna di una delle due vittime - Video
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza