L'istanza sul procedimento che la vede indagata per false informazioni al pubblico ministero è stata presentata, a quanto apprende l'Adnkronos, ai pm di Roma. Alla capo di gabinetto del ministero della Giustizia era stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini

La difesa della capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, a quanto apprende l’Adnkronos, ha presentato ai pm di Roma un’istanza di trasmissione alla procura di Perugia del procedimento che la vede indagata per false informazioni al pubblico ministero nell'ambito dell'inchiesta sul caso Almasri. Una richiesta per competenza, in base all’articolo 11, come già avvenuto in casi simili. Richiesta che ora sarà all’attenzione dei pm di piazzale Clodio.

A Bartolozzi nei giorni scorsi era stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini da parte della procura di Roma. L’iscrizione era avvenuta nei giorni successivi all’invio degli atti da parte del Tribunale dei ministri, davanti al quale Bartolozzi, magistrato fuori ruolo, era stata ascoltata nell’ambito del caso sul generale libico, e proprio per le dichiarazioni rese è stata indagata per il reato previsto all’art.371 bis del codice penale di false informazioni al pubblico ministero.