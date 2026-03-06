circle x black
Operaio 51enne muore in una cava vicino Roma

E' stato investito e schiacciato da una pala meccanica in movimento a Riano

Operaio - Fotogramma
06 marzo 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
Un operaio di 51 anni è stato investito e schiacciato da una pala meccanica in movimento in una cava di tufo a Riano, vicino Roma. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, cittadino romeno, stava per lasciare il cantiere quando è avvenuto l'incidente, che risale a ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e gli ispettori dello Spresal.

“Il nuovo incidente mortale nel settore delle costruzioni ci addolora e indigna. Siamo vicini ai familiari e ai colleghi della vittima, e ribadiamo la nostra pressante richiesta a tutti i soggetti coinvolti di impegnarsi al massimo per mettere in campo tutte le misure per la sicurezza sul lavoro. Noi come sindacato continueremo a fare tutto quello che è nelle nostre possibilità”, dichiara Nicola Capobianco, segretario generale Filca-Cisl Roma, commentando l’incidente. Il 51enne è la 152esima vittima in un cantiere di Roma e provincia dal 1° gennaio del 2003 ad oggi, la 42esima vittima romena su un totale di 58 operai stranieri.

